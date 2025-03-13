В Кремле высказались о визите спецпосланника Трампа в Москву

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что американские переговорщики летят в Россию, пишет РИА Новости.

Представитель Кремля рассказал, что между сторонами запланированы контакты. Иные подробности представитель Кремля раскрывать не стал.

«Мы не будем забегать вперед, потом расскажем», — сказал представитель Кремля.

Ранее в Белом доме заявили, что спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф 13 марта посетит Москву для переговоров с российскими властями. По словам пресс-секретаря Кэролайн Ливитт, цель спецпредставителя — подписать с Россией соглашение о прекращении огня с Украиной.

До этого, 11 марта, Киев заявил о готовности на 30-дневное прекращение огня при условии согласия России. После этого США решили снять паузу в обмене разведданными и возобновить оказание помощи Украине в сфере безопасности.