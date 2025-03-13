Пресс-конференция президента России Владимира Путина может прояснить, на каком уровне пройдет общение со специальным посланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом, предположил в беседе с NEWS.ru первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. Сенатор отметил, что ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что после переговоров Путина с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко состоится пресс-подход к журналистам. По мнению Джабарова, на пресс-конференции могут прозвучать ключевые заявления по поводу предложений американской и украинской сторон о возможном перемирии.

Вы знаете, здесь гадать дело неблагодарное. Я думаю, что [Уиткофф встретится] с кем-то из российских представителей, скорее всего, кому поручит встречу провести президент Владимир Путин. Может быть, с министром иностранных дел, либо с помощником президента по вопросам внешней политики Юрием Викторовичем Ушаковым. Трудно сказать. Мы слышали от Дмитрия Пескова, что сегодня, после встречи с Александром Лукашенко будет совместная пресс-конференция, и, возможно, наш президент выскажет свою точку зрения по поводу предложений американцев и украинцев о перемирии. Тогда будет понятен и уровень общения с этим спецпредставителем, и что дальше ему ожидать от нас. Надо просто набраться сил терпения, не пытаться опередить события, — заключил Джабаров.

Ранее стало известно, что самолет Gulfstream G650ER, на котором предположительно находится Уиткофф, вылетел из Катара. Судя по движению лайнера, он направляется на север через воздушное пространство Турции.