Сенатор Кастюкевич считает, что Зеленский не готов к миру

Владимир Зеленский не хочет завершения конфликта, своим заявлением о готовности к миру он лишь пытается "сделать публичный реверанс" перед США после перепалки в Белом доме. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

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11 марта в Джидде прошли переговоры между делегациями США и Украины. По итогам переговоров на сайте Зеленского было опубликовано совместное заявление сторон, согласно которому Украина готова принять предложение США о 30-дневном прекращении огня, а Вашингтон немедленно отменит паузу в предоставлении разведданных и возобновит оказание помощи Киеву. Также стороны договорились как можно скорее заключить соглашение по недрам.

"Зеленский заявил, что Украина согласилась на перемирие, чтобы показать президенту США, что она поддерживает окончание военных действий. Но это вранье. Потому что еще пару дней назад заявления были прямо противоположными <...>. Рискну предположить, что 30-дневное перемирие, за которое высказался киевский преступник, - это ширма для перевооружения, переформирования сил и средств, с одной стороны, и публичный реверанс перед США - с другой. Последнее совершенно логично вытекает из недавнего скандала в Овальном кабинете", - сказал Кастюкевич.

Он добавил, что риторика лидеров Евросоюза и Британии весьма переменчива, но у России хорошая память. "Мы помним все их обещания, которые так и не были исполнены. Помним Минские соглашения. Поэтому единственная правда сейчас в том, что последнее слово за нашей страной и национальным лидером Владимиром Путиным", - отметил Кастюкевич.

28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Трампом. Во время беседы в присутствии журналистов между ними возникла перепалка, в ходе которой Трамп указал Зеленскому на неуважительное отношение к США, а американский вице-президент Джей Ди Вэнс - на то, что он забыл поблагодарить Вашингтон за оказываемую Киеву поддержку.

Пресс-конференция по итогам встречи была отменена, подписание соглашения о полезных ископаемых между США и Украиной не состоялось. Трамп в социальной сети Truth Social опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что Зеленский проявил неуважение и показал неготовность к мирному урегулированию украинского конфликта.