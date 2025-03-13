Марков раскрыл вопрос о требованиях России по перемирию

Российский политолог Сергей Марков прокомментировал сообщение агентства Reuters о том, что Москва предоставила США "список требований" по потенциальному соглашению о прекращении огня на 30-дневный срок, согласие на которое ранее дала Украина на переговорах в Джидде.

© Московский Комсомолец

"Они ошибаются", - написал Марков в своем телеграм-канале.

По словам эксперта, Москва не могла ничего представить, потому что в Кремле ждут, что расскажет в ходе визита в Россию спецпосланник США на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф. Политолог отметил, что Уиткофф должен сообщить о результатах переговоров с украинской делегацией в Саудовской Аравии и озвучить реальные предложения США к России.

"Потом немного подумают. И только потом дадут список. Такова логика переговорного процесса", - объяснил эксперт.

Сегодня около десяти часов утра СМИ передали со ссылкой на сервис Flightradar, что самолет Уиткоффа вылетел из Катара и направляется в сторону РФ.

Ранее в сообщении агентства Reuters говорилось, что Россия якобы уже представила Вашингтону список требований, которые аналогичны предыдущим условиям Москвы, включая невступление Украины в НАТО, признание территорий, вошедших в состав РФ, неразмещение на территории Украины иностранных войск.