В Госдуме допустили объявление перемирия с Украиной ради одной цели

Перемирие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) можно объявить только для проведения президентских выборов на Украине, считает депутат Госдумы Михаил Шеремет. Его слова передает РИА Новости.

«На Западе уперлись именно в месяц перемирия, хотя куда разумнее объявить перемирие на несколько месяцев, чтобы провести на Украине президентские выборы», — заявил парламентарий, подчеркнув, что во время перемирия нужно запретить ВСУ перевооружаться и возводить новые фортификационные сооружения.

Он уверен, что выборы помогут гражданам Украины выбрать легитимного руководителя, который будет уполномочен подписать полноценный мирный договор, закрепляющий окончание военного конфликта. Владимир Зеленский же, по мнению Шеремета, не может подписать никакие документы.

Россия выдвинула США свои требования к перемирию на Украине

11 марта в Саудовской Аравии прошли переговоры Украины и США, в ходе которых Киев принял предложение Вашингтона о введении временного 30-дневного режима прекращения огня. В Кремле, комментируя инициативу, заявляли, что не хотят забегать вперед, а для оценки предложенного перемирия российская сторона сначала «должна эту информацию получить».

Российские военкоры выступили резко против предложения США о перемирии. Европейская разведка, по данным СМИ, уже получила документ с требованиями России на переговорах. Речь там, например, идет про «демонтаж киевского режима», там также отвергаются как недостаточные возможные уступки Украины, такие как отказ членства в НАТО и проведение выборов, в которых могут участвовать пророссийские партии.