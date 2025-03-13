МИД РФ: НАТО создает дополнительные угрозы безопасности России в Арктике

Североатлантический альянс по мере расширения создает безопасности России в Арктике дополнительные угрозы, военно-политическая напряженность в регионе возрастает. Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

"В текущих геополитических условиях с подачи западных стран в Арктике нарастают, к сожалению, негативные тенденции. Вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс и усиливающееся таким образом присутствие НАТО в регионе спровоцировали рост военно-политической напряженности", - сказал дипломат на X Международной научно-практической конференции "Дальний Восток и Арктика: устойчивое развитие".

Он подчеркнул, что из-за действий НАТО в регионе "создаются дополнительные вызовы и угрозы для безопасности России и ее национальных интересов".

"Известно, что применяются нелегитимные санкционные меры, призванные затруднить развитие арктической зоны России и международное взаимодействие на Севере в целом", - заметил дипломат.

Североатлантический альянс также намерен в ближайшее время активизировать военно-тренировочную деятельность у северных границ России, добавил Масленников.

"Судя по обновленной в июле прошлого года арктической стратегии Пентагона, следует ожидать активизации военно-тренировочной деятельности НАТО у наших северных рубежей", - сказал дипломат на X Международной научно-практической конференции "Дальний Восток и Арктика: устойчивое развитие".

По его словам, США углубляют военное сотрудничество в Заполярье и с новыми, и со старыми участниками НАТО.

"В последние годы отчетливо прослеживается линия милитаризации американской арктической политики и приоритетное использование силовых методов достижения своих целей в Арктике", - отметил дипломат.

Он указал, что это предполагает новые патрульные миссии НАТО, регулярные заходы американских атомных подводных лодок в североевропейские порты, а также пролеты стратегической авиации вдоль российских границ.