Россия предоставила США «список требований» по потенциальному соглашению о прекращении огня на Украине после предложения Вашингтона о 30-дневном перемирии. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет Reuters.

При этом точных требований собеседники агентства не назвали, а также не уточнили, готова ли Москва начать мирные переговоры с Киевом до их принятия.

«Они охарактеризовали условия Кремля как широкие и схожие с требованиями, которые он ранее предъявлял Украине, США и НАТО», - пишет издание.

Напомним, что 11 марта делегации США и Украины провели переговоры в саудовском городе Джидда. В совместном заявлении по их итогам говорится о том, что Киев готов на 30-дневное прекращение огня. В свою очередь президент США Дональд Трамп отметил, что команды переговорщиков обсуждают не только прекращение огня на Украине, но и территориальный вопрос. Он также заявил, что планирует поговорить с президентом России Владимиром Путиным на этой неделе.

Украина согласилась на предложение США прекратить огонь на 30 дней

Российский лидер ранее исключил возможность краткосрочного прекращения огня, подчеркивая, что «необходим долгосрочный мир». Летом 2024 года Путин назвал условия начала переговоров. Они включают в себя обязательство Украины не вступать в военные союзы, ее безъядерный статус, а также признание ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей российскими территориями.