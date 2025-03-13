Патрушев раскрыл планы НАТО по подготовке терактов против РФ

Североатлантический альянс намерен усилить атаки против инфраструктуры России, в том числе танкеров и трубопроводов. Об этом в интервью журналу «Национальная оборона» заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

По его словам, итоги недавнего саммита Евросоюза, принявшего решение о масштабной милитаризации, говорят о том, что военные угрозы будут только возрастать.

«По имеющейся информации, их ВМС планируют усилить террористическую деятельность в отношении российских подводных трубопроводов, танкеров и сухогрузов. Морские провокации вошли в арсенал используемых методов подрывной работы западных стран еще в годы «холодной войны», и отказываться от их применения они не намерены», - пояснил Николай Патрушев.

Помощник президента России напомнил, что в Балтийское море перебрасываются дополнительные силы якобы для противодействия участившимся диверсиям, однако эксперты склоняются к тому, что сами страны НАТО и стоят за участившимися нештатными ситуациями на торговых судах, а также за выходом из строя подводной инфраструктуры.

Патрушев: Финляндия превращается в плацдарм для агрессии против России

Ранее между Эстонией и Финляндией были повреждены энергокабели, в том числе EstLink 2 - один из двух подводных силовых кабелей постоянного тока высокого напряжения между странами. В Финляндии заявили, что к повреждению кабеля может быть причастно судно «теневого флота России».

В середине января в Финский залив вошли два корабля НАТО — FGS Datteln, немецкий противоминный корабль класса Ensdorf, и HNLMS Luymes, гидрографическое судно Королевских военно-морских сил Нидерландов. Суда прибыли в регион в рамках миссии Baltic Sentry («Балтийский часовой»), которая была развернута после обрыва кабелей. А премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страны НАТО будут искать способы контролировать суда за пределами собственных территориальных вод в регионе Балтийского моря.