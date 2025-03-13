В России ответили на заявление Зеленского о о территориальных уступках

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что мнение Владимира Зеленского по поводу территориальных уступок ни на что не повлияет. Об этом депутат рассказал РИА Новости.

Накануне, 12 марта, Зеленский рассказал, какие «красные линии» Украина не перейдет на переговорах. В частности, он заявил, что не будет признавать новые российские регионы. Это «самая главная красная линия», подчеркнул Зеленский.

Белик отметил, что у России и Зеленского разное понимание территориальных уступок. Депутат подчеркнул, что заявления Зеленского «не имеют никакого смысла» для Москвы.

«Мы требуем свое, а он пытается удержать чужое и несет вздор. Так что признает он что-либо или не признает - на размеры Российской Федерации это не повлияет», - заявил Белик.

Он добавил, что Зеленскому не стоит слишком рассчитывать на западную поддержку. Депутат подчеркнул, что ВСУ бегут с курского направления и «никакие поставки оружия их не спасают».