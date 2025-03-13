Володин предложил жесткие инициативы по иноагентам

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести заочные судебные разбирательства для иноагентов и тех, кто бежал из страны, за противоправные действия против России.

«Для иноагентов и тех, кто бежал из страны, за противоправные действия против России из-за рубежа предусмотреть судебное разбирательство без участия подсудимого в случае совершения преступлений», — заявил он в своем Telegram-канале.

В список преступлений, за которые можно будет судить заочно, вошли публичные призывы к терроризму, экстремизму, нарушению территориальной целостности России, массовым беспорядкам и развязыванию агрессивной войны.

В Госдуме сообщили о сборе иноагентами данных россиян

Ранее стало известно, что Володин предложил сажать в тюрьму за дискредитацию армии и призывы к санкциям.