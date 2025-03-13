Путин в военной форме на командном пункте: что стоит за этим жестом

Президент России Владимир Путин провел совещание в одном из командных пунктов ВС РФ, расположенном в Курской области. На встрече он появился в военной форме, что многие восприняли как скрытый ответ на инициативу США и Украины о мирных переговорах, которую в российских кругах называют издевательской.

«Это не явный признак отказа от перемирия и переговоров, но с информационной точки зрения своевременно и то, что нужно», – уточняют источники.

В ходе совещания глава государства затронул несколько ключевых тем. В частности, он заявил, что пленные боевики ВСУ, задержанные в Курской области, будут считаться террористами. С ними намерены обращаться гуманно, однако исключается возможность их обмена.

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Еще одно важное заявление касалось создания зоны безопасности вдоль госграницы. Владимир Путин предложил детально рассмотреть этот вопрос, а его слова восприняли как намек на продолжение военной операции в Сумской области Украины. Такой шаг может позволить отвлечь силы ВСУ на данном участке фронта, передает портал 360.ru.

Ранее сообщалось, что командование группировки войск «Север» доложило президенту, что операция по освобождению Курской области от боевиков ВСУ приближается к завершению.