Патрушев: Финляндия превращается в плацдарм для агрессии против России

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Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что территория Финляндии становится плацдармом для потенциальной агрессии против России под эгидой НАТО.

Патрушев: Финляндия превращается в плацдарм для агрессии против России
© РИА Новости / Алексей Даничев

В интервью журналу «Национальная оборона» он отметил, что ситуация напоминает прошлые угрозы. Патрушев напомнил, что финские войска в прошлом оккупировали советскую Карелию, превратив её в «один большой концентрационный лагерь».

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«Сегодня мы видим схожую ситуацию — территория Финляндии вновь превращается в плацдарм для потенциальной агрессии против России, теперь уже под эгидой НАТО», — уточнил он.

Ранее Патрушев заявил об активизации подготовки Балтийского флота.

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