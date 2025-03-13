Патрушев: Финляндия превращается в плацдарм для агрессии против России

Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что территория Финляндии становится плацдармом для потенциальной агрессии против России под эгидой НАТО.

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В интервью журналу «Национальная оборона» он отметил, что ситуация напоминает прошлые угрозы. Патрушев напомнил, что финские войска в прошлом оккупировали советскую Карелию, превратив её в «один большой концентрационный лагерь».

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«Сегодня мы видим схожую ситуацию — территория Финляндии вновь превращается в плацдарм для потенциальной агрессии против России, теперь уже под эгидой НАТО», — уточнил он.

Ранее Патрушев заявил об активизации подготовки Балтийского флота.