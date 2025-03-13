Патрушев заявил об активизации подготовки Балтийского флота
Помощник президента России Николай Патрушев сообщил об активизации по всем параметрам боевой подготовки Балтийского флота.
В интервью журналу «Национальная оборона» он подчеркнул, что Москва не допустит посягательства на свои национальные интересы на Балтике. Патрушев назвал мощным союзником Балтфлот.
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«Его боевая подготовка активизируется по всем качественным параметрам... Совершенствуется выучка в области противодействия подводным диверсионным силам. Проводятся масштабные учения», — заявил Патрушев.
Он также сообщил, что НАТО планирует новые теракты в отношении трубопроводов России.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее назвала жалкой трусостью позицию стран Евросоюза, которые никак не отреагировали на атаку ВСУ на инфраструктуру газопровода «Турецкий поток».