Помощник президента России Николай Патрушев сообщил об активизации по всем параметрам боевой подготовки Балтийского флота.

В интервью журналу «Национальная оборона» он подчеркнул, что Москва не допустит посягательства на свои национальные интересы на Балтике. Патрушев назвал мощным союзником Балтфлот.

Патрушев: Лондону выгодно сорвать диалог США и России

«Его боевая подготовка активизируется по всем качественным параметрам... Совершенствуется выучка в области противодействия подводным диверсионным силам. Проводятся масштабные учения», — заявил Патрушев.

Он также сообщил, что НАТО планирует новые теракты в отношении трубопроводов России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее назвала жалкой трусостью позицию стран Евросоюза, которые никак не отреагировали на атаку ВСУ на инфраструктуру газопровода «Турецкий поток».