Патрушев: Лондону выгодно сорвать диалог США и России

Европейское крыло НАТО продолжает проводить свою политику блокирования России в Балтийском регионе, пренебрегая восстановлением диалога между Москвой и Вашингтоном. Об этом в интервью журналу "Национальная оборона" заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев. По его мнению, нынешнее обострение обстановки на Балтике, срежиссировано Лондоном, который заинтересован в срыве шагов по нормализации российско-американских отношений, а также переговоров по Украине.

"Судя по итогам недавнего саммита Евросоюза, принявшего решение о масштабной милитаризации Европы, военные угрозы будут только возрастать", - отметил Патрушев.

Патрушев указал на возможный развал Молдавии из-за ее антироссийской политики

Так, по его данным, прогноз обстановки на Балтике позволяет обратить внимание на преднамеренное разжигание региональной напряженности со стороны военно-морских сил европейских стран альянса.

"Высока вероятность дальнейшего усиления угроз российской портовой инфраструктуре и свободе судоходства", - констатировал помощник главы государства.

Он также обратил внимание на то, что натовцы отрабатывают применение кибератак на навигационное оборудование российских судов для организации нештатных ситуаций и аварий.

При этом Патрушев привел мнение экспертов, которые склоняются к тому, что сами страны НАТО являются организаторами, спонсорами и исполнителями происшествий с выходом из строя европейских подводных кабелей. Кроме того, по имеющейся информации, натовские ВМС планируют усилить террористическую деятельность в отношении российских подводных трубопроводов, танкеров и сухогрузов.

"Морские провокации вошли в арсенал используемых методов подрывной работы западных стран еще в годы "холодной войны", и отказываться от их применения они не намерены", - напомнил Николай Патрушев.

По его данным, не случайно, в рамках учений и программ боевой подготовки ВМС стран НАТО особое внимание уделяется именно морским диверсионным подразделениям.