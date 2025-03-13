Стало известно о возможной отставке нескольких российских губернаторов

В нескольких регионах РФ пройдут отставки губернаторов. Об этом написало издание «Ведомости», ссылаясь на источники, близкие к администрации президента.

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По их информации, изменения будут точечными. Среди тех регионов, где могут смениться губернаторы, они назвали Республику Чувашия, Ленинградскую и Костромскую области, а также Карелию.

Отставки могут также состояться в субъектах, где в 2025 году не должно быть плановых выборов и полномочия глав регионов истекают после текущего года.

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Политолог Александр Кынев отметил, что обычно отставки губернаторов происходят в связи с потерей управляемости, конфликтами, в том числе с силовиками и крупными федеральными игроками, плохими рейтингами. При этом в последние годы перемены в основном были связаны с формированием правительства страны.

5 декабря президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Курской области Алексея Смирнова по собственному желанию. Он был назначен врио губернатора 15 мая, в сентябре получил 65 процентов голосов на выборах. 16 сентября Смирнов, который ранее одержал победу на выборах главы региона, официально вступил в должность.