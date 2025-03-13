Песков: Россия работает с продуманными вариантами урегулирования на Украине

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил американской газете The Washington Post, что Россия работает с продуманными вариантами того, как проводить процесс мирного урегулирования украинского конфликта.

Таким образом он прокомментировал изданию документ, который, как утверждается, был составлен для Кремля неназванным московским аналитическим центром.

Келин заявил, что РФ рассмотрит предложение США о прекращении огня на Украине

«В нём отвергаются предварительные планы президента Дональда Трампа по мирному соглашению в течение 100 дней как «невозможнореализуемые» и говорится, что «мирное разрешение украинского кризиса не может произойти до 2026 года... И простое прекращение огня... не представляет интереса для России», — говорится в статье.

При этом Песков заявил, что в Кремле «не знают о подобных рекомендациях», и назвал их «крайне противоречивыми».

Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Россия рассмотрит предложение США о прекращении огня на Украине. При этом он уточнил, что Россия полностью прекратит военные действия только после достижения всеобъемлющего мирного соглашения.

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет, в свою очередь, призвал Запад ввести эмбарго на поставки оружия на Украину, прежде чем выдвигать предложения о перемирии.