Песков: Россия работает с продуманными вариантами урегулирования на Украине

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил американской газете The Washington Post, что Россия работает с продуманными вариантами того, как проводить процесс мирного урегулирования украинского конфликта.

Песков: Россия работает с продуманными вариантами урегулирования на Украине
© РИА Новости

Таким образом он прокомментировал изданию документ, который, как утверждается, был составлен для Кремля неназванным московским аналитическим центром.

Келин заявил, что РФ рассмотрит предложение США о прекращении огня на Украине

«В нём отвергаются предварительные планы президента Дональда Трампа по мирному соглашению в течение 100 дней как «невозможнореализуемые» и говорится, что «мирное разрешение украинского кризиса не может произойти до 2026 года... И простое прекращение огня... не представляет интереса для России», — говорится в статье.

При этом Песков заявил, что в Кремле «не знают о подобных рекомендациях», и назвал их «крайне противоречивыми».

Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Россия рассмотрит предложение США о прекращении огня на Украине. При этом он уточнил, что Россия полностью прекратит военные действия только после достижения всеобъемлющего мирного соглашения.

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет, в свою очередь, призвал Запад ввести эмбарго на поставки оружия на Украину, прежде чем выдвигать предложения о перемирии.

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