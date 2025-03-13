Российский посол заявил, что РФ рассмотрит предложение США о прекращении огня

Москва рассмотрит предложение Вашингтона о прекращении огня на Украине, однако прекратит военные действия после заключения всеобъемлющего мирного соглашения. Об этом заявил газете Wall Street Journal посол России в Великобритании Андрей Келин.

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«Мы рассмотрим американское предложение о прекращении огня... Мы прекратим военные действия только тогда, когда у нас будет полное, всеобъемлющее соглашение», — сказал он.

В России оценили риски полного прекращения огня на Украине

Накануне в Джидде в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций США и Украины. Они продолжались более восьми часов. По итогам встречи Киев согласился на 30-дневное прекращение огня, если на аналогичный шаг будет готова пойти Москва. Вашингтон в свою очередь заявил о немедленном возобновлении помощи Украине. Кроме того, стороны согласовали сделку по полезным ископаемым. В ближайшее время президент США Дональд Трамп должен созвониться с российским лидером Владимиром Путиным. Подробнее — в материале «‎Газеты.Ru».

12 марта агентство Bloomberg писало, что Россия, возможно, согласится на инициативу о 30-дневном перемирии с Украиной, однако Путин намерен убедиться, что условия Москвы «будут включены в соглашение». По словам источников агентства, Путин попытается затянуть сроки достижения соглашения о прекращении боевых действий на Украине, чтобы обеспечить России максимально выгодные условия.

Ранее Трамп заявил, что НАТО находится в состоянии войны с Россией.