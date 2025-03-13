Захарова прокомментировала слова Сырского о "маневрах" ВСУ в Курской области

Российская Газета

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главкома ВСУ Александра Сырского об отступление ВСУ в Курской области.

Захарова прокомментировала слова Сырского о «маневрах» ВСУ в Курской области
© ТАСС

Ранее Сырский назвал бегство украинских солдат из Курской области "маневром". По его словам, подразделения ВСУ "в случае необходимости" якобы совершают "маневр на более выгодные рубежи".

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"В переводе на русский: для киевского режима дело труба, суджанская труба", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Накануне начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что российские бойцы за последние пять дней освободили 24 населенных пункта и 259 квадратных километров в Курской области. Всего же в ходе наступательных действий освобождено более 1100 квадратных километров территорий - свыше 86% от площади ранее занятой противником.

Глава государства подчеркнул, что в ближайшее время и в кратчайшие сроки нужно окончательно разгромить противника, окопавшегося на территории Курской области.

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