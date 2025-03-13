Захарова прокомментировала слова Сырского о "маневрах" ВСУ в Курской области

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главкома ВСУ Александра Сырского об отступление ВСУ в Курской области.

Ранее Сырский назвал бегство украинских солдат из Курской области "маневром". По его словам, подразделения ВСУ "в случае необходимости" якобы совершают "маневр на более выгодные рубежи".

Захарова высмеяла заявление Зеленского о Крыме и Донбассе

"В переводе на русский: для киевского режима дело труба, суджанская труба", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Накануне начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что российские бойцы за последние пять дней освободили 24 населенных пункта и 259 квадратных километров в Курской области. Всего же в ходе наступательных действий освобождено более 1100 квадратных километров территорий - свыше 86% от площади ранее занятой противником.

Глава государства подчеркнул, что в ближайшее время и в кратчайшие сроки нужно окончательно разгромить противника, окопавшегося на территории Курской области.