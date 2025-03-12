Захарова высмеяла заявление Зеленского о Крыме и Донбассе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла заявление Владимира Зеленского о том, что Украина никогда не признает Крым и Донбасс частью территории РФ. Свое мнение на этот счет она высказала в беседе с «Известиями».

Ранее Зеленский заявил, что на возможных мирных переговорах Киев не станет признать утрату территорий, освобожденных Россией во время СВО на Украине.

«Смешно слушать рассуждения о независимости от зависимого, ввергнувшего страну в тотальную зависимость», — прокомментировала это Захарова.

Она отметила, что киевский режим «извратил до предела» Конституцию Украины и на нее «неприлично ссылаться тем, кто ее не уважает, не живет по ней и ввел в абсолютное противоречие основному закону страны жизнь народа и государства».