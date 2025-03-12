Путин назвал террористами взятых в плен в Курской области военных ВСУ

Президент России Владимир Путин заявил, что захваченных на территории Курской области военных ВСУ будут считать террористами. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление он сделал во время совещания на одном из пунктов управления Курской группировкой. По словам Путина, украинские военные, которые оказывали противодействие российским властям в Курской области, по законам РФ считаются террористами. Он также добавил, что в их отношении будут возбуждать уголовные дела по соответствующей статье.

«Люди, которые находятся на территории Курской области, совершают здесь преступления против гражданского населения, противодействуют нашим вооруженным силам, правоохранительным органам и специальным службам, в соответствии с законами Российской Федерации являются террористами», — заявил он.

Помимо этого Путин также заявил, что Россия будет гуманно относиться ко всем пленным, однако иностранные наемники, по его словам, не подпадают под действие Женевской конвенции.

«Мы ко всем людям относимся и должны относиться в будущем гуманно - ко всем, кто оказался в наших руках. Вместе с тем хочу напомнить также и о том, что иностранные наемники не подпадают под действие Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными», — добавил он.

Ранее Путин провел совещание на одном из пунктов управления Курской группировкой.