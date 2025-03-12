Владимир Путин поставил задачу в кратчайшие сроки разгромить противника в Курской области.

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"Наша задача в ближайшее время в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника, окопавшегося на территории Курской области и ведущего еще здесь боевые действия", – заявил глава государства в ходе посещения пункта управления курской группировки.

Кроме того, президент России потребовал считать террористами украинских военных, находящихся на территории региона.

"Так их действия квалифицирует Генеральная прокуратура России, и именно по этой статье – терроризм – возбуждено против них уголовное дело Следственным комитетом Российской Федерации", – добавил Путин.

При этом глава государства подчеркнул, что российские вооруженные силы должны гуманно относиться ко всем военнопленным. Однако иностранные наемники украинской армии не подпадают под действие Женевской конвенции, заметил президент.

Путин также поблагодарил военнослужащих России за недавние успехи в освобождении Курской области от ВСУ. Он подчеркнул, что каждый день находится на связи с подразделениями, работающими в регионе.

Президент провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой 12 марта, впервые посетив регион с момента нападения ВСУ. В ходе своего визита глава государства заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

Первый замминистра обороны сообщил, что Вооруженные силы России освободили свыше 86% от занятой украинскими войсками площади в Курской области. По его словам, за последние пять дней действия группировки войск "Курск" на всех направлениях позволили освободить 24 населенных пункта и 259 квадратных километров территории Курской области.

ВС РФ 12 марта освободили в Курской области пять населенных пунктов – Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный. Освобождением территорий занимались подразделения группировки войск "Север".

11 марта Минобороны РФ сообщило, что в Курской области ВС России освободили 12 населенных пунктов. Освобождением занимались подразделения группировки "Север" во время наступательных действий.

Российские бойцы освободили более 100 квадратных километров территории региона, а также хутора Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Агроном, Колмаков, Кубаткин, Правда, деревню Богдановку, села Бондаревка, Мартыновка, слободу Михайловка, поселок Южный.