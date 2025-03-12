Курской группировкой, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Кадры скоро обнародует пресс-служба Кремля, добавил он.

8 марта Российская армия начала наступление в Суджанском районе Курской области. 11 марта Минобороны сообщило, что подразделения группировки войск «Север» за сутки освободили 12 населенных пунктов в Курской области: Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный и больше ста квадратных километров территории региона. 12 марта у администрации Суджи, находившейся с августа 2024 года под украинской оккупацией, подняли российский флаг.

В ходе спецоперации в Курской области российские бойцы использовали газопроводную трубу, чтобы зайти в тыл противнику. Штурмовики численностью около ста человек скрытно перебрались по участку газопровода «Уренгой — Помары — Ужгород» диаметром 1,4 метра.