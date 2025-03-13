Песков: Уолтц и Ушаков поговорили по телефону

Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и помощник Президента РФ Юрий Ушаков провели 12 марта телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

«Контакты уже были. Вчера был телефонный разговор Уолтца и Ушакова, определенная информация была российской стороне предоставлена», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о российско-американских контактах после переговоров США и Украины в Джидде. Его слова приводит ТАСС.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Уолтц провел телефонный разговор с российским коллегой.

Там также анонсировали визит специального посланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Москву на этой неделе.