Возобновление поставок оружия на Украину является эскалацией конфликта.

Такое мнение выразил депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко, чьи слова приводит РИА Новости.

«Возобновление передачи разведданных и вооружений направлено на дальнейшую эскалацию конфликта и выглядит как очередное желание США усилить свои переговорные позиции», — пояснил депутат.

Парламентарий также заявил, что поставки Киеву не исправят тяжелое положение украинских войск и массовые отступления.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что возобновление США поставок оружия Украине на данный момент не является катастрофой. Он также отметил, что США так же, как и Россия сейчас заинтересованы в мирных соглашениях, но по разным причинам и на разных условиях.