Сенатор Пушков сравнил разработку оружия Volkswagen с Третьим рейхом

Решение Volkswagen запустить военное производство может напоминает историю Третьего рейха.

Об этом в своем Telegram-канале заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

«Крупные немецкие промышленные концерны стали экономической и производственной основой Третьего рейха. Сегодня с подачи Мерца, фон дер Ляйен и Ко Германия вновь готовится к роли локомотива перевооружения и милитаризации Европы. Будущее правительство Мерца готовится выделить на это огромные средства. Судя по всему, история, хотя и в в обновленном, современном виде, повторяется», — заявил сенатор.

До этого генеральный директор Volkswagen Оливер Блуме заявил, что концерн «открыт» для производства военной техники на своих заводах.

«Мы очень внимательно изучаем потребности в военной технике», — заявил он.

При этом он подчеркнул, что на данный момент решение по этому вопросу не принято.