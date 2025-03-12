В Госдуме оценили вероятность запрета в России астрологов и гадалок

Инициатива запрета в России эзотерических услуг вряд ли будет реализована в рамках законодательной нормы, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Идею запретить практику астрологов, тарологов и гадалок депутат прокомментировала «Ленте.ру»

Ранее депутат Госдумы Нина Останина сообщила, что планирует внести в парламент проект, запрещающий рекламу астрологических прогнозов, гаданий и прочих эзотерических услуг. Останина объяснила, что такие практики не имеют научного обоснования, вводят людей в заблуждение и зачастую используются для мошенничества.

«Я почему-то сомневаюсь, что он будет принят. Потому что мы можем своих "шишек" не набивать, а посмотреть на традиционные китайские "шишки". Это страна с многотысячелетней историей, и она очень подвержена тому, чтобы по гороскопам рассчитывать возможность счастливого брака, гаданиям, в том числе на имя ребенка и так далее. Как бы китайская коммунистическая партия не билась со всеми этими, как их называют, предрассудками, тем не менее это все процветает. Если мы сейчас вычистим полностью интернет, то нам нужно понимать, что это нужно убрать тогда все знаменитые, в том числе гороскопы», — объяснила парламентарий. «Доказать, что в самом факте гадания отсутствует какая-нибудь основа абсолютной правдивости, тоже достаточно сложно. (...) Поэтому, на мой взгляд, инициатива, скажем так, сомнительна», — Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

При этом она подчеркнула, что важно бороться с мошенничеством, в том числе в рамках рынка эзотерических услуг.

«У нас уже есть в уголовном кодексе соответствующие статьи о мошенничестве. Если есть состав преступления, то нужно просто наказывать. (...) Безусловно, нужно бороться с мошенничеством, особенно с таким явным», — заключила парламентарий.

Ранее в Краснодарском крае таролог обманула 49-летнюю клиентку на миллионы рублей по видеосвязи. Сообщалось, что предпринимательница из Ейска захотела узнать, что ее ждет в 2025 году. Она нашла в интернете гадалку и заказала за две тысячи рублей расклад на будущее. 20-летняя парикмахерша из Самарской области по видеозвонку стала рассказывать клиентке о ее счастливом будущем, показывая при этом карты таро. Предпринимательница погрузилась в рассказ аферистки и показала ей телефон с банковскими данными. После этого со счета списались все сбережения потерпевшей — 1,2 миллиона рублей.