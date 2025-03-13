Депутат Белик назвал вздором слова Зеленского о нежелании отдавать территории

Украинский лидер Владимир Зеленский в своем заявлении о нежелании Украины признавать российскими утраченные территории "несет вздор". Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик. "У России с Зеленским разные понятия о территориальных уступках. Мы требуем свое, а он пытается удержать чужое и несет вздор", - подчеркнул он. Мнение Зеленского относительно украинских территорий не повлияет на размеры России, добавил Белик. До этого Зеленский озвучил позицию Киева по утраченным территориям, которая может стать итогом переговоров с РФ. По его словам, по итогам возможных переговоров Украина не будет признавать утраченные территории российскими. Депутат Европарламента от Словакии Любош Блага говорил, что Россия сохранит за собой Крым и Донбасс после урегулирования конфликта на Украине. Украина потеряла Крым и Донбасс и "не имеет ничего на поле боя", отметил Блага. Словацкий евродепутат напомнил заявление украинского лидера Владимира Зеленского о "полном уходе" России с освобожденных территорий. По мнению Благи, это невозможно.