В Госдуме прокомментировали возобновление поставок оружия США на Украину

Возобновление США поставок оружия Украине на данный момент не является катастрофой. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

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«Трудно было предположить, что США займут иную позицию в конфликте, который был ими же и создан. Они пытаются отстаивать свои интересы, так что мы будем наблюдать за дальнейшим развитием событий», — сказал он.

По словам депутата, на данный момент важно внимательно следить за всеми этапами переговоров между Россией и США. Обе стороны хотят заключение мирного договора, однако у каждой есть свои интересы, которые Москва и Вашингтон будут отстаивать до конца.

В свою очередь программный директор РСМД и клуба «Валдай», политолог Иван Тимофеев отметил, что Украина была вынуждена принять условия, которые выдвигались США на встрече сторон в Джидде.

Во вторник, 11 марта, в городе Джидда в Саудовской Аравии состоялись переговоры между делегациями Соединенных Штатов и Украины. По итогам встречи Киев выразил готовность принять предложение Вашингтона о введении 30-дневного режима прекращения огня.