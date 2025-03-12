В Думе объяснили идею установить в Киеве памятник Вашингтону

Историк, депутат Госдумы Михаил Матвеев заявил, что с помощью заявлений об установке на Украине памятника Джорджу Вашингтону Киев пытается наладить отношения с новой администрацией США. Об этом Матвеев рассказал изданию Life.

Ранее группа депутатов Верховной рады от фракции «Слуга народа» предложила установить в Киеве памятник первому президенту США Джорджу Вашингтону. По задумке депутатов, памятник можно установить на месте одного из демонтированных за последние годы монументов.

Матвеев назвал эту идею попыткой партии Владимира Зеленского помириться с главой США Дональдом Трампом после их перепалки в Белом доме. Депутат отметил, что всё может ограничиться заявлениями и до создания памятника дело не дойдет.

«[Зеленскому нужно - прим.ред.], чтобы в США увидели <…> какие-то публикации, и сказали: «Ну вот, исправляются». Это какие-то заявления политического характера, которые должны понравиться американскому народу», - заявил Матвеев.

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что Украина отказалась от собственных героев и своей истории. Также он подчеркнул, что в последнее время в стране освободилось очень много мест для памятников.