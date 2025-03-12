Сенатор высказался об обещании Трампа рассекретить документы об убийстве Кеннеди

Российский сенатор Алексей Пушков обратил в своем Telegram-канале внимание на то, что документы об убийстве экс-президента США Джона Кеннеди так и не были рассекречены.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о рассекречивании всех документов, связанных с убийством 35-го президента США Джона Ф. Кеннеди, его брата — сенатора Роберта Кеннеди, а также Мартина Лютера Кинга-младшего. Все трое были застрелены, что породило разные слухи и теории.

По словам сенатора Алексея Пушкова, становится «все заметнее», что так и не рассекречены досье трех самых резонансных преступлений в истории США – убийств Джона Кеннеди, Роберта Кеннеди и Мартина Лютера Кинга.

«Все три – «святая святых» американского «глубинного государства», и оно всячески препятствует выходу правды наружу. По словам [американского журналиста] Такера Карлсона, на Трампа и его команду по этим вопросам оказывается колоссальное давление «со стороны могущественных сил» с целью не допустить публикации документов», - заметил российский политик.

По мнению Пушкова, «глубинное государство» в США способно пережить «даже вскрытие коррупционных схем с Украиной», но правда об убийстве Кеннеди может стать ударом, способным подорвать легитимность системы как в глазах самих американцев, так и внешнего мира.

Напомним, что президент США Джон Кеннеди был убит в ноябре 1963 года в Далласе. Главный подозреваемый в совершении этого преступления Ли Харви Освальд был застрелен два дня спустя владельцем ночного клуба Джеком Руби.