Путин и саудовский наследный принц обсудили украинский конфликт

Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман аль-Сауд провели телефонный разговор, сообщает агентство SPA.

Стороны обсудили украинский конфликт и усилия, предпринимаемые для урегулирования кризиса. Наследный принц заявил о поддержке всех "добрых начинаний" по урегулированию.

18 февраля в Саудовской Аравии состоялись переговоры российской и американской делегаций. РФ представляли министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, США - госсекретарь Марко Рубио, советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Майк Уолтц и Стив Уиткофф. Позже в Саудовской Аравии встретились делегации США и Украины.