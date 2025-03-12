Песков не стал называть имена всех собеседников из США по Украине

Москва24

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался называть имена тех представителей США, с кем будет организован разговор по поводу Украины в ближайшее время. Об этом сообщает RT.

Песков не стал называть имена всех собеседников из США по Украине
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"По мере того как состоятся (контакты. – Прим. ред.), мы будем вас информировать", – добавил пресс-секретарь президента РФ.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что планирует поговорить с Владимиром Путиным на этой неделе. Такое решение глава Белого дома принял после состоявшихся 11 марта в саудовском городе Джидда американско-украинских переговоров, по итогу которых Украина выразила готовность к принятию предложения Штатов о 30-дневном режиме прекращения огня.

Спустя время не исключили возможность новых контактов РФ и США в ближайшие дни официальный представитель МИД России Мария Захарова и Песков. По словам последнего, телефонный разговор Владимира Путина с Трампа может быть организован очень быстро. Однако представитель Кремля уточнил, что пока никаких договоренностей по этому поводу нет.

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