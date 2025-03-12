В Госдуме сообщили о сборе иноагентами данных россиян

Они пытаются выманить сведения под предлогом регистрации на участие в просветительских лекциях и семинарах.

Об этом рассказал глава комиссии нижней палаты парламента по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв. По его словам, «группа иностранных агентов-экстремистов, проживающих за границей и курируемых европейскими спецслужбами», анонсировала проведение форума для российских студентов за рубежом. Участникам обещают серию лекций по реформированию России, уточнил Пискарёв.