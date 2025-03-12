Стало известно, какую провокацию устроили США на переговорах с Украиной

Доктор политических наук Александр Гусев назвал встречу с Украиной в Саудовской Аравии «провокацией США» и призвал руководство РФ не начинать переговоры с нелегитимными представителями Киева. Об этом эксперт рассказал изданию «Абзац».

По мнению Гусева, российскому руководству не стоит участвовать в переговорах с украинской стороной, пока Киев представлен делегацией, в которую входят глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров. Политолог подчеркнул, что оба они нелегитимны.

«Из Рады, которая пока легитимна, в Джидде никого не было. Переговоры в Саудовской Аравии и их итоги - провокация со стороны Соединенных Штатов. Они не должны были [о чем-то договариваться] с этими людьми», - заявил Гусев.

По его мнению, заявления США о договороспособности Украины стали следствием капитуляции Киева перед Белым домом. Гусев считает, что Украина предоставила США карт-бланш, пообещав доступ к редкоземельным металлам.

Делегации Украины и США провели переговоры в Саудовской Аравии 11 марта. По итогам встречи Киев «выразил готовность» на 30-дневное прекращение огня при условии согласия России.

США решили немедленно снять паузу в обмене разведданными и возобновить оказание помощи Украине в сфере безопасности. Участник американской делегации на переговорах, глава Госдепа Марко Рубио заявил, что «если и как только» Москва согласится на предварительное прекращение огня, могут начаться настоящие переговоры.