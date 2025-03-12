В Кремле впервые прокомментировали переговоры США и Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти ждут детальную информацию от руководства США об итогах переговоров с Украиной. Об этом сообщает ТАСС.

Песков подчеркнул, что в Кремле не хотят забегать вперед с ответами на вопросы о 30-дневном прекращении огня. Он указал, что глава Госдепартамента США Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц пообещали передать России детальную информацию о результатах переговоров по различным каналам.

«Сначала мы должны эту информацию получить. Также у нас запланированы в эти дни контакты с американцами, в ходе которых мы рассчитываем уже на полноту информации», - заключил пресс-секретарь президента.

Переговоры американской и украинской делегаций прошли в Саудовской Аравии 11 марта. По итогам встречи Киев заявил о готовности на 30-дневное прекращение огня при условии согласия России.

Зарубежные СМИ оценили итоги переговоров США и Украины

После этого США решили снять паузу в обмене разведданными и возобновить оказание помощи Украине в сфере безопасности. Рубио, член американской делегации, заявил, что «если и как только» Москва согласится на предварительное прекращение огня, могут начаться «настоящие переговоры».