В Кремле ответили на вопрос о телефонном разговоре Путина и Трампа

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может быть очень быстро организован, если возникнет такая необходимость. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По словам официального представителя Кремля, Москва не исключает, что «может возникнуть и тема телефонного разговора на высшем уровне».

«Если такая потребность возникнет, то он будет очень быстро организован. Имеющиеся каналы для диалога с американцами позволяют это делать в достаточно сжатые сроки», - пояснил Дмитрий Песков.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели длительный телефонный разговор 12 февраля. После этого начался процесс «потепления» во взаимоотношениях двух стран и прошли несколько раундов переговоров между делегациями России и США.

При этом накануне в Джидде прошли переговоры между представителями США и Украины. После чего Киев сообщил, что согласен на предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней. В свою очередь президент США Дональд Трамп выразил надежду и на согласие российского лидера Владимира Путина прекратить боевые действия на Украине.