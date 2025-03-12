Обещавшего взять интервью у Путина американского блогера не нашли в планах президента

Президент России Владимир Путин пока не планирует давать интервью известному американскому блогеру и журналисту Лексу Фридману. Как сообщает ТАСС, об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет, таких планов нет и не было пока», — сказал пресс-секретарь президента России, говоря о возможной беседе Путина с западным блогером.

Фридман в январе пообещал взять интервью у российского лидера, при этом не уточнив, когда это может произойти и готов ли Путин встретиться с ним. 11 марта блогер заявил, что находится в Москве, где стал свидетелем атаки украинских дронов на столицу. Фридман не стал пояснять, удалось ли ему побеседовать с президентом России.

Лекс Фридман брал интервью у президента США Дональда Трампа, предпринимателей Илона Маска и Марка Цукерберга и других известных персон. В январе он также опубликовал беседу с главой Украины Владимиром Зеленским.