Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков высказался о продвижении ВС России в Курской области.

«Мы внимательно следим за всей информацией, которая идет от наших военных. Те данные, которые дают наши военные, свидетельствуют о том, что наши войска успешно продвигаются в Курской области, освобождают те районы, которые находились под контролем боевиков. Динамика хорошая», — сказал он.

Об этом Песков заявил, отвечая на вопросы журналистов про ситуацию в Судже.

Ранее «Военная хроника» проанализировала то, как ситуация вокруг Суджи может отразиться на украинском конфликте в целом.