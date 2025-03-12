Лидеры РФ и США солидарны в вопросе о цели, им осталось достичь консенсуса по поводу методов ее достижения

«Но пораженья от победы ты сам не должен отличать» - примерно так можно описать откровенно растерянную реакцию многих наблюдателей в Москве на сенсационные итоги переговоров делегаций США и Украины в Саудовской Аравии. С одной стороны, Зеленский и его команда стали героями анекдота про незадачливого подчиненного, который зашел к начальнику со своим собственным мнением, а вышел от него с тоже собственным — но уже его. С другой стороны, это «собственное мнение американского начальника» по поводу метода окончания конфликта на Украине радикально противоречит позиции, которую не раз декларировал Кремль: сначала принципиальная договоренность о том, как будет выглядеть мироустройство после войны и только потом прекращение боевых действий.

Итак, Зеленский сделал первый ход в выигрышной многоходовке, которая завершится тем, что Америка Дональда Трампа вновь окажется на стороне официального Киева? Ответ, как мне кажется, заключен в самом этом вопросе. Мы не можем предвосхитить и точно спрогнозировать действия Владимира Путина. Но мы можем абсолютно быть уверенными в том, что он не будет подыгрывать Зеленскому и делать подарки киевскому режиму. ВВП сделает ход, который в наибольшей степени отвечает интересам Москвы в данный момент времени. И если этот ход вдруг окажется нестандартным и для многих неожиданным, то чему здесь удивляться? Нестандартные ходы, которые застают врасплох — это политическая специализация Путина, его фирменная «изюминка».

Не будет пытаться гадать, какой будет эта «изюминка» на этот раз. Сам Владимир Владимирович сделает это за нас в режиме реального времени уже на этой неделе. Но вот что, как мне представляется, лежит на поверхности. Те условия прекращения конфликта на Украине, которые Путин обнародовал прошлым летом, были выдвинуты в принципиально иной политической реальности. В политической реальности июня 2024 года президент США — Джо Байден на тот момент — был антагонистом и яростным врагом России. В политической реальности марта 2025 года президент США — Дональд Трамп на ближайшие без малого почти четыре года — является партнером, который, исходя из собственного политического интереса, намерен положить конец украинскому конфликту.

Путин и Трамп давно знают друг друга, понимают друг друга, относятся друг к другу с нескрываемой взаимной симпатией. Для достижения договоренности нужно взаимное доверие и стремление договориться. У первых лиц Москвы и Вашингтона сейчас оно есть. А мнение Владимира Зеленского, как показали итоги переговоров в Саудовской Аравии, является глубоко вторичным. То же самое можно сказать и о Европе — в лице, скажем, главных «барабанщиков войны» Макрона и Стармера. Произнеся «тонны слов» на предмет того, что конфликт на Украине необходимо продолжать, они сейчас приветствуют то, на что американцы сумели продавить Зеленского. Снова необходимая оговорка: Париж, Лондон и иже с ними делают это в расчете на то, что Путин откажет Трампу и оскорбленный в своих лучших чувствах президент США признает, что французы и англичане изначально были правы.

Но это расчет, который наглядно показывает, сколь узкое пространство для маневра осталось у Зеленского и у его западной группы поддержки. А вот у России, на мой взгляд, ситуация с пространством для маневра принципиально иная. Еще задолго до начала содержательных переговоров Трамп по сути согласился с одним из ключевых требований Москвы — с тем, что Украина не будет и не должна быть членом НАТО. Трамп демонстрирует добрую волю по отношению и к другим требованиям России — и к тем, которые уже выдвинуты Москвой, и к тем, которые пока официально не озвучены, но подразумеваются. Этот настрой американского лидера на конструктив — важный внешнеполитический ресурс, который России не стоит терять. Тем более, что продвижение российских войск в Курской области еще больше расширяет то пространство для маневра, которое есть у Москвы.

Следует ли из этого, что Путин обязательно скажет «да» в ответ на предложение Трампа? Нет, не следует. Он может сказать и «нет», и «да, но» - частично согласиться с американскими условиями, но выдвинуть при этом свои важные встречные условия. Я считаю наиболее вероятным именно этот второй вариант — если не по форме, то по сути. Федор Лукьянов очень точно заметил о текущем моменте — совершенно уникальном, кстати, в постсоветскую эпоху: «На передний план, отодвигая идеологические установки и даже ратные свершения, выходит персональная дипломатия монархов. Исход определяют их личные договоренности, либо отсутствие таковых».

Я однозначно делаю ставку на то, что в конечном итоге такая «договоренность монархов» - демократически избранных президентов России и США — все-таки будет. Путину и Трампу выгодно вместе работать и вместе договариваться. А что до нынешнего несовпадения позиций Москвы и Вашингтона в вопросе о правильной последовательности действий, то вот в чем здесь нюанс: это спор о методах, а не о целях, несогласие по поводу технических моментов — или, по крайней мере, о моментах, которые могут быть «понижены» до уровня технических при взаимном желании сторон. Такое желание сейчас есть. И это, наверное, самое главное.