В Крыму назвали залог прекращения конфликта на Украине

Залогом прекращения конфликта на Украине являются гарантии безопасности для России.

Об этом глава крымского парламента Владимир Константинов заявил в беседе с РИА Новости.

«‎Мир наступит только тогда, когда Россия получит надежные гарантии безопасности. И чем быстрее президент США Дональд Трамп это поймет, тем ближе окажется к выполнению своего обещания о быстром наступлении мира», — сказал Константинов.

Он выразил мнение, что РФ нужно не перемирие, а устойчивый и справедливый мир.

11 марта прошли переговоры делегаций США и Украины в Джидде в Саудовской Аравии. Они продолжались более восьми часов. По итогам встречи Киев согласился на 30-дневное прекращение огня, если на аналогичный шаг будет готова пойти Москва. Вашингтон в свою очередь заявил о немедленном возобновлении помощи Украине. Кроме того, стороны согласовали сделку по полезным ископаемым. В ближайшее время Дональд Трамп должен созвониться с российским лидером Владимиром Путиным.

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После встречи официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Россия формирует свою позицию не за счет неких договоренностей или усилий каких-то сторон за рубежом, а самостоятельно.