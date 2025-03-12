На Западе оценили готовность Путина к компромиссам по Украине

По мнению представителей западных служб безопасности, президент РФ Владимир Путин якобы не намерен идти на компромисс по требованиям, касающимся территорий, миротворцев и нейтралитета Украины, в ходе любых мирных переговоров, передает Bloomberg.

По информации издания, подобное развитие событий значительно усложняет попытки американского президента Дональда Трампа по достижению надежного урегулирования.

По словам представителей служб безопасности, Путин выдвинул намеренно «максималистские» требования перед переговорами о прекращении войны, которые, как он знает, скорее всего, будут неприемлемы для украинцев и других европейцев, — сказано в материале.

Зарубежные СМИ оценили итоги переговоров США и Украины

По словам представителей служб безопасности, Путин намерен продолжать СВО до тех пор, пока не добьется поставленных целей. В материале сказано, что источники попросили не называть их имен, так как обсуждается тема, которая еще не была обнародована. Как указали в материале, оценка намерений российского президента ставит под сомнение серьезность его планов вести переговоры о реалистичном и прочном мирном разрешении конфликтной ситуации.