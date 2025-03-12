Каждый раз, когда Украина обманывает, она терпит поражения и лишается территорий. Об этом в ходе интервью американским блогерам Ларри Джонсону, Марио Науфалу и Эндрю Наполитано заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, у украинцев «все еще были бы границы 1991 года» без Крыма и «какой-то части» Донбасса, если бы они сотрудничали и реализовывали «свою же собственную инициативу».

«Каждый раз, когда они обманывают, они проигрывают. Этот процесс продолжается», — сказал министр.

Он также напомнил, что в 2014 году на Украине произошел государственный переворот. Тогда было сорвано соглашение, подписанное с помощью Германии, Франции и Польши. Если бы Киев выполнила этот договор, Украина «была бы сейчас именно там, где она хотела — в границах 1991 года, включая Крым», отметил дипломат.

Вместе с тем он обратил внимание, что потом были заключены Минские соглашения. Если бы Украина их выполнила, она бы сохранила границы 1991 года, но без Крыма, продолжил глава внешнеполитического ведомства РФ.

«Потому что Крым никогда не упоминался во время минских переговоров. Все понимали, что это было чистое, честное голосование народа. Были сотни западных наблюдателей, не официальных, но членов парламентов», — добавил Лавров.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия могла начать специальную военную операцию на Украине раньше, однако рассчитывала договориться в соответствии с Минскими соглашениями.