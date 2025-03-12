Лавров раскрыл детали встречи Путина и Байдена в Женеве в 2021 году

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, о чем говорили в Женеве в 2021 году в разгар пандемии COVID-19 президент России Владимир Путин и экс-президент США Джо Байден. Его слова приводит РИА Новости.

Встреча Путина и Байдена состоялась 16 июня 2021 года в Женеве. В ходе переговоров президенты договорились обсудить обмен заключенными, решили взаимно вернуть послов и определить будущее Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

По словам Лаврова, в 2021 году между лидерами России и США состоялась краткая беседа в присутствии только министров иностранных дел.

«Байден тогда сказал, что он начинает переосмысливать абсолютизм демократии, потому что страны с авторитарными правительствами гораздо лучше справляются с пандемией COVID-19, чем США», - пояснил он в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу.

Российский министр также отметил, что Байден счел, что Китай и Россия намного лучше других стран справились с этим вызовом.

При этом Лавров обратил внимание на то, что «каждая страна должна самостоятельно определять свою судьбу и будущее» и это полностью соответствует Уставу ООН, в котором говорится о суверенном равенстве государств и невмешательстве в их внутренние дела. И в качестве примера глава российской дипломатии указал на Афганистан, пишет ТАСС.

«Эксперимент по насаждению демократии полностью провалился, потому что многовековые привычки, обычаи и неписаные правила этой цивилизации были полностью проигнорированы. Следует быть весьма осторожными в отношении любого навязывания», - констатировал он.

Напомним, что в феврале 2021 года количество умерших от COVID-19 в США превысило 500 тысяч человек, а в марте 2022 года 1 млн человек.