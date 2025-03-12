Украина в основном была создана Иосифом Сталиным после Второй мировой войны. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу.

Дипломат отметил, что границы Украины после 1945 года проводились фактически подобно тому, как это делали колониальные державы в Африке — просто проводили границы по линейке.

«В случае с Украиной и ее соседями ситуация отличается. Там был индивидуальный подход, но было и разделение по нациям», — сказал Лавров.

Министр также подчеркнул, что на Украине, где официально запрещен русский язык, создано специальное агентство для наблюдения за исполнением законодательства.

По словам Лаврова, никто, кроме России, никогда не упоминал о правах человека на Украине, но потом венгры и болгары начали поднимать этот вопрос, потому что у них тоже есть свои меньшинства в этой стране.

В этом же интервью Лавров заявил, что присутствие войск стран — членов НАТО на территории Украины под любым флагом и в любом качестве является угрозой для России.