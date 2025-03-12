Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина сохранила бы границы 1991 года «без Крыма и без какой-то части Донбасса», если бы соблюдала договоренности и шла на сотрудничество. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью министра американским блогерам.

Как отметил Лавров, для сохранения прежних границ украинские власти должны были соблюдать Минские договоренности. Он также отметил, что на переговорах в Стамбуле в 2022 году Украина «представила принятый Россией документ», по которому Киев отказывался от вступления в НАТО. Однако позже под влиянием экс-премьера Британии Бориса Джонсона украинские власти отказались от соглашения.

«Если бы они сотрудничали и реализовывали свою же собственную инициативу, то у них все еще были бы границы 1991 года без Крыма, без какой-то части Донбасса. Каждый раз, когда они обманывают, они проигрывают», - подчеркнул Лавров.

По словам министра, по примеру Джонсона глава разведывательной службы Германии Бруно Каль сейчас говорит украинцам, что они «не должны останавливаться до 2029 года». Глава МИД России предположил, что украинские власти и их европейские союзники хотят «пересидеть» президента США Дональда Трампа.

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Ранее министр обороны США Пит Хегсет заявил, что идея возвращения Украины к прежним границам нереалистична. Такое заявление он сделал на заседании контактной группы по Украине в Брюсселе. Владимир Зеленский также признавал, что у Киева «недостаточно силы» для возвращения к границам 1991 года.