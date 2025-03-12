Лавров пристыдил Францию и Германию за их поведение

Поведение Франции и Германии в отношении минских соглашений является постыдным. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью американским блогерам Марио Науфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано.
«То, как повели себя французы и немцы, — это стыдно. В конечном счете те, кто подписал соглашения от имени Украины, Германии и Франции (Петр Порошенко, Ангела Меркель и Франсуа Олланд — прим. "Ленты.ру"), потом заявили в интервью, находясь уже в отставке, что они никогда не собирались реализовывать эти договоренности. Им просто нужно было выиграть время, чтобы накачать Украину оружием», — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.