Лавров назвал фон дер Ляйен "фюрером Урсулой"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен "фюрером Урсулой", которая мобилизует Европу к ремилитаризации.

"Ситуация поменялась, когда украинский режим включил членство в НАТО в конституцию, сохранив при этом гарантии национальных меньшинств. Они заявили, что НАТО и ЕС - это будущее Украины. Когда они только начали говорить об этом, Европейский союз еще сохранял некоторое подобие экономического объединения, но сейчас он полностью утратил эту характеристику, - сказал министр в интервью американским блогерам Марио Науфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано. - "Фюрер Урсула" мобилизует всех на ремилитаризацию Европы".

Как отметил глава МИД РФ, речь идет "о каких-то невероятных деньгах".