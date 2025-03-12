Лавров: новая администрация возвращает США к нормальности

Происходящее сейчас в США можно описать как возвращение к нормальности, к власти пришла нормальная администрация, не исповедующая антихристианских идей. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу.

Министр подчеркнул, что в ходе встречи с американской делегацией в Эр-Рияде представители Вашингтона высказались за "нормальные отношения", а "основа американской внешней политики при администрации Трампа" - это защита национальных интересов США.

"Вместе с тем американцы понимают, что у других стран также есть свои национальные интересы", - указал Лавров.

Глава российской дипломатии признал, что национальные интересы США и России "никогда не будут идентичными".