Лавров: Новая администрация возвращает США к нормальности
Происходящее сейчас в США можно описать как возвращение к нормальности, к власти пришла нормальная администрация, не исповедующая антихристианских идей. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу.
Министр подчеркнул, что в ходе встречи с американской делегацией в Эр-Рияде представители Вашингтона высказались за "нормальные отношения", а "основа американской внешней политики при администрации Трампа" - это защита национальных интересов США.
"Вместе с тем американцы понимают, что у других стран также есть свои национальные интересы", - указал Лавров.
Глава российской дипломатии признал, что национальные интересы США и России "никогда не будут идентичными".
"Но когда они все же совпадают, мы должны делать все, чтобы эти схожести развивать, - уверен министр. - Когда интересы не совпадают или противоречат, ответственные страны должны сделать все для того, чтобы не позволить этим противоречиям перерасти в конфронтацию". "Не говоря уже о военном противостоянии, которое обернулось бы катастрофическими последствиями для других стран", - добавил Лавров.