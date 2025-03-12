Лавров дал интервью американским блогерам
Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью на английском языке трем американским блогерам, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik.
"В девять часов по московскому времени будет опубликовано интервью министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова трем американским, по-разному можно их называть - журналисты, блогеры, медийщики, обозреватели, люди, которые занимаются информационной работой в социальных сетях", - сказала дипломат.
Захарова подчеркнула, что Лавров дал интервью на английском языке.
"Подробнейшим образом Сергей Викторович Лавров, естественно, не просто остановился, а посвятил все интервью ситуации вокруг украинского кризиса, от этимологии до современного состояния и возможности ведения контактов, дипломатических усилий на этом направлении, - обратила внимание официальный представитель дипведомства. - Были озвучены принципиальные подходы на основе тех установок, которые были даны президентом РФ".