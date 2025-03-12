В МИД раскрыли суть отношений между РФ и Китаем в вопросе Арктики

Отношения между Россией и Китаем носят мирный характер и не направлены против кого-либо в Арктике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство иностранных дел РФ.

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По данным агентства, некоторые эксперты полагают, что сотрудничество России и Соединенных Штатов в арктическом регионе может вбить клин между Москвой и Пекином.

«Отношения России и Китая базируются на прочном фундаменте, носят мирный характер и не направлены против кого-либо в Арктике», — заявили в МИД, комментируя предположения экспертов.

До этого глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что России и США необходимо сотрудничать в Арктике. Он отметил, что Москва и Вашингтон должны найти общую почву для обеспечения стабильности, разработки ресурсов и защиты окружающей среды.

27 февраля агентство Bloomberg писало, что США и Россия ведут предварительные переговоры о совместных проектах в Арктике, включая разработку природных ресурсов и развитие транспортных коридоров. Журналисты утверждают, что стороны рассматривают возможность совместной эксплуатации месторождений нефти, газа и редкоземельных металлов, а также использование Северного морского пути для сокращения логистических цепочек между континентами.